Kanye West, ecco come è andato "Donda" sulle piattaforme streaming

"Donda" di Kanye West sta macinando ottimi numeri. Si parla di record, ma relativi al 2021 più che assoluti. Su Spotify infatti il disco è il più ascoltato in un giorno non in generale ma del 2021: il rapper ha battuto "Sour" di Olivia Rodrigo. L'album ha totalizzato 95 milioni di stream a livello globale, con 6 canzoni nella top 10 globale e 24 su 27 canzoni nella top 50. La più alta è "Jail", che ha debuttato al numero 2. In america Kanye ha occupato tutta la Top 10 della classifica e 25 brani nella top 40



Altro ottimo risultato su Apple Music: "Donda" ha stabilito il record di ascolto del 2021 nel primo giorno sulla piattaforma, andando al 1 in 152 paesi e totalizzando 82 milioni di stream globali nel primo giorno su Apple Music. È il terzo miglior debutto di tutti i tempi sulla piattaforma. Kanye ha avuto 9 dei primi 10 brani della classifica globale di Apple Music, 19 brani nella top 20 e tutti i brani dell'album nella Top 50.