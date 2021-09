Siete pronti a ritorno di Drake?

Dopo averla spoilerata qualche giorno fa sul canale sportivo di ESPN, Drake ha comunicato a tutti i suoi fan l’uscita del suo nuovo album “Certified Lover Boy” con un post su Instagram raffigurante le emoji di dodici mamme in dolce attesa. Una data che, in un primo momento, stava già esaltando i fan di Drake, pronto a una battaglia per il primo posto in classifica contro "Donda" di Kanye West, inizialmente previsto per il prossimo venerdì. Nonostante l’appuntamento sia saltato per la release anticipata dell’album di Yeezy, i seguaci di Drake sono comunque molto soddisfatti della conferma della notizia: il 3 settembre uscirà il suo nuovo album.

