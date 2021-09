Fedez ha cantato un brano nuovo a Chiara Ferragni per l'anniversario

"Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo". Così scrive Chiara Ferragni su Instagram postando un video della serata sul lago per festeggiare i tre anni di matrimonio con Fedez. Per l’occasione il rapper le ha cantato una canzone su una piattaforma galleggiante, un brano nuovo scritto proprio per la moglie. "Giuro mi fai venire voglia di futuro. Dimmi come è che fai. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema", è la strofa della canzone che si sente nel video.

