Le Spice Girls annunciano l'uscita di "Spice 25"

Per celebrare i 25 anni dall'uscita del loro primo album, le Spice Girls pubblicheranno un'edizione deluxe del disco con bonus track, b-side e delle registrazioni inedite. Il titolo della nuova uscita è "Spice25" e sarà disponibile a partire dal 29 ottobre. Sarà un doppio CD che avrà al suo interno un libretto con copertina rigida. Sarà inoltre disponibile con una varietà di versioni in vinile e in cassetta insieme a un'esclusiva edizione rimasterizzata dell'album originale per Apple utilizzando Dolby Atmos. Oggi le ragazze hanno pubblicato una versione di "Say You'll Be There" in cui l'armonica di Judd Lander è sostituita da un assolo di sassofono.