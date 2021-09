Britney Spears non andrà a processo per aggressione

Un'altra odissea su cui mettere la parola "fine". Britney Spears non sarà processata per aggressione: il rischio di comparire davanti al giudice per la voce di “Toxic” si era concretizzato nel momento in cui una sua collaboratrice aveva sporto denuncia nei suoi confronti accusandola di percosse. Secondo la ricostruzione circolante sulle principali testate americane l’incidente si sarebbe verificato appena un mese fa: la governante della cantante ha sostenuto di essere stata colpita a una mano dalla sua datrice di lavoro nel corso di un alterco seguito a una discussione sulle cure veterinarie alle quali sottoporre il cane della padrona di casa. L’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, alla quale spettava il compito di formalizzare le accuse e avviare il procedimento penale, non ha tuttavia depositato alcuna istanza ai danni dell’artista presso la corte sostenendo che non esistano prove che sia stato commesso un reato.