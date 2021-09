Tony Effe e Capo Plaza: un nuovo singolo insieme

Tony Effe ha annunciato l'arrivo del primo singolo inedito dall'uscita di "Untouchable", il suo disco di debutto solista pubblicato il 4 giugno. Si tratta di "Balaclava", canzone realizzata in collaborazione con un altro nome di spicco della scena italiana: Capo Plaza. "Balaclava" sarà disponibile da venerdì 3 settembre e sarà incluso in una riedizione digitale dell’album "Untouchable". Il titolo del brano prende ispirazione dal "passamontagna" utilizzato spesso dai criminali. Accessorio che successivamente viene ripreso dal mondo trap e hip-hop per parlare della "strada" e le sue complicazioni, diventando poi un cult nell'abbigliamento urbano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TONY $O$A (@tonyeffebaby777)