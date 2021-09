Baby K e Alvaro Soler, una canzone insieme

Baby K e Alvaro Soler uniscono le forze per una canzone. I due artisti hanno collaborato per la prima volta in "Non dire una parola", singolo inedito in uscita venerdì 10 settembre. "Questo brano racconta quel momento in cui l’amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante" - racconta Baby K che aggiunge - "Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi". "Non dire una parola" è stato scritto da Baby K e Alvaro Soler insieme a Stefano Tognini e Jacopo Ettorre ed è stato prodotto da Zef. In attesa di ascoltarlo, qui sotto potete dare un'occhiata allo scatto dei due artisti insieme.

