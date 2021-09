Cardi B e Offset sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato che è nato il bambino che stavano aspettando: la rapper ha postato su Instagram una foto in cui lei e il marito, seduti sul letto dell'ospedale, guardano adoranti il neonato avvolto in una copertina. Lei è stilosissima: anche in ospedale, non rinuncia alla bandana. Nella didascalia, Cardi ha rivelato la data di nascita esatta: "4 settembre 2021". "Siamo così così felici di incontrare finalmente nostro figlio - hanno aggiunto i due artisti in una dichiarazione - È già così amato dalla famiglia e dagli amici, non vediamo l'ora di presentarlo agli altri fratelli".

