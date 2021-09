Enrique Iglesias: "Il prossimo album? Potrebbe essere l'ultimo"

Addio (forse) a una precisa idea di disco, ma non alla musica. Il prossimo album di Enrique Iglesias, intitolato "Final", in uscita il prossimo 17 settembre, potrebbe essere il suo ultimo. A rivelarlo è, come riporta contactmusic.com, lo stesso 46enne musicista spagnolo in una chat su Instagram con Ricky Martin e il cantautore colombiano Sebastian Yatra.

Enrique ha detto: "Potrebbe essere il mio ultimo album. Non è qualcosa a cui ho pensato negli ultimi mesi. È qualcosa a cui ho pensato negli ultimi anni. Ci sarà un Vol. 1 e un Vol. 2, ma sono gli ultimi. Sono in quel momento della mia vita, in quel capitolo della mia vita, in cui penso che sia il momento giusto per pubblicarlo e ci penso dal 2015.”

Oltre a queste dichiarazioni Enrique Iglesias ha spiegato che non smetterà però di fare musica. "Non smetterò mai di scrivere canzoni perché amo scrivere canzoni, ma lo farò in un modo diverso, nel senso che non devono necessariamente essere confezionate sottoforma di album, quindi questo progetto per me è importante".