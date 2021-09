Miley Cyrus ha avuto paura di rimanere single

Miley Cyrus, durante l'ultima performance tenuta al BottleRock Festival in California,, si è aperta raccontando qualche cosa di curioso: di come in passato aveva paura di restare single. "Avevo una teoria secondo la quale sarei morta se non avessi avuto un partner, se non avessi avuto qualcuno da baciare ogni singola notte. Questo era il mio scopo, ma mi è stato portato via durante il Covid, quindi ho trovato un nuovo scopo ed è la musica. La musica è la colla che ha tenuto insieme gli ultimi due anni e che ci mantiene forti. Sono fortunata ad essere una musicista", ha raccontato.

Prima di intonare una cover di "Maybe" di Janis Joplin, riporta il San Francisco Chronicle, la star ha raccontato: "Questa canzone per me, si relaziona ai cambiamenti che sto sperimentando nella mia vita e alle cose che ho perso, che sono tornate in qualcosa che non sapevo volessi o avessi bisogno".