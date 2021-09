Jovanotti: "Stiamo lavorando a un grande progetto"

Condividendo alcune foto del "Jova Beach Party", il tour dell'estate 2019 sulle spiagge italiane, Jovanotti rivela con un post sui social di aver iniziato a lavorare a un grande progetto per l'estate del 2022. Pensando a un ritorno in grande stile sui palchi, per il post-pandemia, Jova confessa di aver "voglia di ricominciare a suonare in giro portando la festa come sappiamo fare". Per poi anticipare: "Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l'estate 2022 e lo stiamo facendo ormai da diversi mesi ma ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve.

Jovanotti ha aggiunto: "L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci. Ho un bisogno vitale di proiettarmi nel futuro immaginandolo nuovo e , nel mio caso che spero sia in parte anche il vostro, anche pieno di musica e di vita. Nel frattempo riguardare queste foto è sempre una forte emozione che mi scatena il desiderio di ritrovarci presto insieme senza pensare ad altro che a vivere una giornata mitica".