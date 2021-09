Jennifer Lopez e Ben Affleck baci in Laguna

La coppia dell'estate è arrivata a Venezia 78. Ben Affleck, atteso al Lido per presentare il 10 settembre, oggi, "The Last Duel", il film di Ridley Scott fuori concorso, è sbarcato insieme a Jennifer Lopez, attirando subito l'attenzione di tutti i fotografi. I Bennifer, ormai pedinati dai paparazzi, sono già stati il mese scorso in vacanza a Capri. Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ci sta riportando indietro nel tempo fino al 2002, a quel momento storico del gossip internazionale, in cui i Bennifer si sono innamorati la prima volta sul set del film "Gigli".

