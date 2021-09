Beyoncè, un compleanno speciale festeggiato a Capri

Beyoncè e Jay-Z sono a Capri: è questo il luogo incantevole che sembra essere stato scelto dalla popstar per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, lo scorso 4 settembre, per godere così di alcuni giorni di puro relax insieme al marito. La coppia si è concessa una passeggiata per le vie del centro cittadino e la loro presenza non è passata inosservata tra i residenti e i turisti presenti. Nel giorno successivo i due sono stati avvistati a bordo di una barca, tra le acque cristalline del mare. Poche settimane fa, sempre Capri era stata scelta da Jennifer Lopez e Ben Affleck come meta per una delle loro prime vacanze da coppia: un posto davvero magico sempre più amato dalle stelle della musica e del cinema.

