Tommaso Paradiso: il nuovo singolo è "Magari no"

“Magari no”: così si intitolerà il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che l’ex frontman dei Thegiornalisti ha annunciato come anticipazione del suo primo album solista. Il brano uscirà il 15 settembre. Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa, il singolo “Magari no”, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, “è una dedica romantica e malinconica che difficilmente si dimentica e che fa ricordare che ‘tanto domani il sole arriverà’”. Il nuovo brano arriva dopo i singoli “Ricordami”, “Ma lo vuoi capire”, “I nostri anni” (disco d’oro), e “Non avere paura”, e anticipa il disco "Space cowboy", la cui uscita è prevista per gennaio 2022.

