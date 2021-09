Gianni Morandi e il regista di "Parasite": "Ha accennato ‘In ginocchio da te’"

“Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon Ho, premio Oscar per il film ‘Parasite’”, ha comunicato ai suoi fan Gianni Morandi. Per annunciarlo, il cantante di Monghidoro ha condiviso sui social un post e una foto che lo ritrae in compagnia del regista della pellicola vincitrice di quattro premi Oscar nel 2020, la cui colonna sonora include il brano “In ginocchio da te” di Morandi. “È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato ‘In ginocchio da te’! Mi sono emozionato”, ha poi fatto sapere l’interprete emiliano, negli scorsi giorni al Lido insieme alla moglie Anna per la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è avvenuto l’incontro con il cineasta sudcoreano.

