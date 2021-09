Blanco monopolizza le classifiche streaming

Lo scorso venerdì è uscito "Blu celeste" il primo album di Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, diciottenne cantante bresciano. E l'exploit è stato immediato, per lo meno sulle principali piattaforme streaming. Il ragazzo ha infatti monopolizzato le chart di Spotify, Apple Music e Amazon Music facendo più che en plein. E sì, perché dando uno sguardo ai dati forniti da Spotify, ha piazzato tutti i dodici brani del suo disco nelle prime tredici posizioni della classifica e anche l'unico posto lasciato libero, l'ottavo, è occupato da un brano, "Mi fai impazzire", che è da lui interpretato insieme a Sfera Ebbasta. "Mi fai impazzire" non è stata inserita nel disco che, vera particolarità di questi tempi, non conta neppure una collaborazione.

A Rockol ha raccontato: "Essendo un album molto personale, penso per esempio alla traccia principale ‘Blu Celeste’, non ne ho sentito la necessità. Anche sul fronte produttivo è tutto orchestrato da Michelangelo (solo “Figli di puttana” è co-prodotta insieme a Greg Willen, ndr). Con lui sono in totale sintonia. Quando definisco il progetto ‘personale’ è perché mi piacerebbe rimanesse tale, non voglio entrare nei dettagli. Vorrei che la gente lo facesse suo, lo portasse nel proprio immaginario”.