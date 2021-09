Britney Spears mostra l'anello al dito: finalmente è felice

La cantante Britney Spears ha annunciato sui social il suo fidanzamento ufficiale con il personal trainer Sam Asghari. La principessa del pop, 39 anni, ha postato su Instagram un breve video in cui mostra l’anulare con un anello di diamanti e commenta: “Non ci posso credere!”. Accanto a lei Sam Asghari, 27 anni che, a sua volta, ha postato sul suo profilo una foto in cui bacia la Spears e mostra il dito con l’anello. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016, quando si sono esibiti insieme nel video musicale del suo successo “Slumber Party”.

Recentemente il padre della popstar, Jamie Spears, ha deciso di far seguire alle parole i fatti: rinuncerà alla tutela legale della figlia, che gli fu assegnata dai giudici tredici anni fa, in seguito al crollo psicologico della cantante di "Toxic". Jamie Spears ha avviato ufficialmente la procedura per rinunciare alla tutela legale, presentando i documenti presso il tribunale di Los Angeles. Nelle carte, il padre di Britney Spears ha scritto che sua figlia "ha diritto a che questa corte consideri seriamente se questa tutela non sia più necessaria". Come a dire: io la mia promessa l'ho mantenuta, ora sta ai giudici decidere se la tutela. Insomma Britney Spears potrebbe essere presto libera.