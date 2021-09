Beyoncé canta "Moon river" in una pubblicità di Tiffany

Un pezzo indimenticabile. Beyoncé e Jay-Z sono protagonisti di una campagna pubblicitaria della celebre maison di gioielleria Tiffany. L'artista, per l'occasione, canta "Moon river", la canzone di Johnny Mercer e Henry Mancini diventata celebre per l'inclusione nella colonna sonora del film di Blake Edwards "Colazione da Tiffany", interpretato nel 1961 da Audrey Hepburn. La versione incisa da Mancini con il suo coro vinse un Grammy Award nel 1961, uno nel 1962 e il Grammy Hall of Fame Award nel 1999. Qui sotto potete ascoltare la bellissima versione di Beyoncé: