Britney Spears cancella il profilo Instagram

Pochi giorni dopo aver annunciato il fidanzamento ufficiale con il personal trainer Sam Asghari sui social, Britney Spears ha deciso di prendersi una pausa dalla rete e nelle ultime ore ha cancellato il suo profilo Instagram. Quella di eliminare il proprio account dalla popolare applicazione è stata una decisione della stessa cantante, come dichiarato a Page Six da una fonte vicina alla voce di “Toxic”. Il portavoce della popstar ha spiegato: “Era un’azione che voleva fare da un po’”.

Sottolineando che cancellando il proprio profilo Britney Spears sta cercando di mandare un “messaggio potente”, la fonte ha aggiunto: "È felice e in un posto fantastico. Il silenzio può essere una cosa potente e un messaggio potente”. Il portavoce ha poi fatto sapere che la 39enne artista statunitense si sta prendendo un po' di tempo lontano dai social media "alla luce del percorso di successo che ha intrapreso e che continua a seguito della notizia del suo fidanzamento”. La stessa Spears ha condiviso un post su Twitter per spiegare la sua decisione: "Non preoccupatevi: sto solo prendendo una piccola pausa dai social media per celebrare il mio fidanzamento. Tornerò presto".