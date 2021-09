Travis Scott ha spiegato il significato del suo nuovo album

Travis Scott è tornato a parlare del suo nuovo attesissimo album "Utopia", la cui uscita dovrebbe essere prevista entro quest'anno. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a CR Men in cui ha affermato che il suo disco è focalizzato su ciò che crede siano le componenti chiave di uno stato utopico: "medicina, assistenza infermieristica, essere una persona migliore, parlare, linguaggio, comunicazione".

"Pensi che l'utopia sia una società in cui tutto va bene: salute, edifici, architettura – no. Si tratta solo di adeguate linee di comunicazione", spiega Scott che continua: "Perché questa è la merda distopica in cui ci troviamo in questo momento. È tutto odio, odio, odio e tutto questo è dovuto da cosa? Cattiva comunicazione, non comunicazione, comunicazione non comprensibile, ignoranza della comunicazione. 'Non mi piace questa persona.' Perché? Perché qualcuno mi ha detto qualcosa che non mi piace su questa persona? Perché nella storia ho letto di non amare questa persona? Come mai?". "Utopia" è l'ideale seguito di "Astroworld", precedente album in studio di Travis Scott pubblicato nel 2018, acclamato da pubblico e critica, che contiene collaborazioni con nomi del calibro di Drake, Frank Ocean e The Weeknd.