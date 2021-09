Salmo ha annunciato il suo nuovo album "Flop"

Salmo sta per tornare. "Flop", il suo "album peggiore", come lo ha definito lui ironicamente sui social, uscirà venerdì 1 ottobre. Il rapper sardo, oltre ad annunciare la data di uscita, ha anche svelato la cover e la tracklist del successore di "Playlist": il progetto, il sesto nella sua carriera, è formato da 17 tracce, al momento non sembrano esserci feat, ma non è da escludere che possano essere svelati in un secondo momento.

Nella nota di lancio della nuova fatica discografica si legge: “'Flop' è un disco che si interroga su un tema importante e allo stesso tempo inattuale, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita). Flop è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita".