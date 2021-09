Ed Sheeran, annunciato il tour 2022: non c'è l'Italia

Ed Sheeran ha annunciato le date del suo tour che si terrà il prossimo anno negli stadi europei e del Regno Unito. Delusione per i fan italiani: date nel nostro Paese, per il momento, non sono previste. Il "Mathematics Tour", così è stato ribattezzato, è composto da una lunga serie di appuntamenti. Il nuovo album del cantautore verrà pubblicato il prossimo 29 ottobre. Dopo "+", "x" e "÷", il rosso cantautore di Halifax ha scelto "=" (si legge "equals") come titolo del suo prossimo disco di inediti. Il disco arriverà nei negozi a distanza di quasi cinque anni dal precedente.

