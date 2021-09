Fedez e Chiara Ferragni: arriva la serie tv "The Ferragnez"

I Ferragnez diventano una serie tv. Come tanti altri famosi esempi provenienti dall’America, come The Osbournes sulla vita della famiglia del cantante Ozzy Osbourne e "Keeping Up With the Kardashians" sulla famiglia di Kim Kardashian, finirà sotto i riflettori e le telecamere di una serie tv anche la famiglia della coppia formata dalla influencer Chiara Ferragni e dal cantante e influencer Fedez. Lo ha rivelato con un post sui suoi social Chiara Ferragni che scrivendo in inglese ha annunciato: “Lo abbiamo fatto! Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di annunciare la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Sarà trasmessa nel dicembre 2021 in tutto il mondo”. Il breve video che accompagna l’annuncio dell’influencer con il Duomo di Milano chiarisce che la serie verrà trasmessa da Amazon Prime video. “Non vedo l’ora di potervi raccontare di più, per il momento siamo così emozionati. Vedrete: l’amerete!” conclude il messaggio dell’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)