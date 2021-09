Achille Lauro sarà un'installazione vivente come Marina Abramović

Achille Lauro presenta il suo nuovo libro fotografico e non poteva certo farlo in un modo normale. Dopo le sue trasformazioni sul palco del Festival di Sanremo, ora guarda alla contemporaneità con "Achille Idol is present, Photo Book Experience". L'evento, organizzato in occasione dell’uscita del libro fotografico edito da 24 ore Cultura, è previsto direttamente al Mudec, Museo delle Culture di Milano mercoledì 22 settembre, e inaugura un’esposizione che rimarrà visitabile nei giorni seguenti.



Come evocato chiaramente dal titolo della performance-evento, il tributo è a Marina Abramović e alla famosa performance avvenuta al MoMA di New York nel 2010 "The artisti is present", in cui l’artista è rimasta seduta per mesi davanti a un tavolo di legno in mezzo al museo, incrociando lo sguardo del pubblico che, una persona per volta, si confrontava in silenzio con la sua presenza, arrivando a emozionarsi fino alle lacrime. “L’evento consisterà in una mia installazione vivente, tributo alla celeberrima e iconica Artista Marina Abramović, e nell’inaugurazione di un allestimento still life di backstage delle mie performance Sanremesi”, ha spiegato Achille Lauro sui social.

