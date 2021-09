Ultimo annuncia il nuovo album "Solo"

Si intitolerà "Solo" il nuovo album in studio di Ultimo che, in arrivo sui mercati il prossimo 22 ottobre, segnerà il ritorno sul mercato discografico del cantautore romano a due anni e mezzo dal precedente "Colpa delle favole" del 2019. Ad annunciare l'arrivo del suo nuovo progetto è stata la stessa voce di "I tuoi particolari" attraverso un post condivison sui suoi canali social con cui, oltre ha svelare la data di uscita e il titolo, ha mostrato la copertina del disco.

Come spiegato in un comunicato stampa, il nuovo lavoro discografico di Ultimo sarà "un album introspettivo, che mette al centro l'essere umano" e includerà brani in cui l'artista "si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico". Il cantante tornerà in tour il prossimo anno per recuperare le date più volte posticipate della tournée negli stadi. Il cantautore darà il via alla serie di concerti con lo show in programma a Bibione il 5 giugno 2022.