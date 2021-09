The Weeknd si trasforma in un fumetto

In attesa di poter ascoltare il suo nuovo album di inediti, il cantautore e produttore discografico canadese The Weeknd continua a incuriosire i fan sparsi per tutto il mondo con tante novità, sintomo che la sua carriera sta per avere una nuova svolta. È iniziato tutto lo scorso agosto, quando l’artista ha cancellato ogni post del suo profilo Instagram, per annunciare l’uscita del nuovo singolo “Take My Breath”, ora una nuova immagine che mostra il cantante in versione fumetto mentre si sveglia all’alba e si dedica alla sua passione per la musica. Si tratta di un velato richiamo al nuovo album.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Weeknd (@theweeknd)