Torna "Space Jam" e c'è anche Fedez

Arriva nelle sale italiane, a 25 anni dal primo film uscito nel 1996 con Michael Jordan e i Looney Tunes, "Space Jam: A New Legacy". In campo questa volta, accanto al mitico Bugs Bunny, c'è l'icona globale, stella dei Los Angeles Lakers e quattro volte campione NBA, LeBron James. Ricco il cast da Don Cheadle a Sonequa Martin-Green e tra i doppiatori nostrani ci sono Fedez, Carlton Myers, Cecilia Zandalasini e Gianluca Gazzoli. I giganti dell'NBA tornano quindi di nuovo ad incrociare i loro destini con i "piccoli" eroi della Warner Bros capitanati da Bugs Bunny per salvare il mondo da un pericolo imminente. Nelle sale italiane è visibile dal 23 settembre.

