Benjamin e Bella Thorne vogliono sposarsi

Benjamin Mascolo ha svelato che i preparativi per il "sì" con Bella Thorne sono già partiti. Il cantante e attore 28enne e la star 23enne si sono ufficialmente fidanzati a marzo 2021 e in un'intervista congiunta con Entertainment Tonight hanno raccontato i piani di nozze. "Crediamo che sarà la prossima estate. Speriamo tra giugno, luglio o agosto. La verità è che abbiamo così tanto lavoro, che vogliamo trovare il tempo di goderci il matrimonio. Non vogliamo affrettarlo e non vogliamo farlo tra dei lavori e progetti, perché è un importante momento delle nostre vite, deve essere il miglior giorno delle nostre vite" ha cominciato a spiegare Benji.

Hanno poi ribadito l'intenzione di sposarsi sia in Italia che negli Stati Uniti: "Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due (di matrimoni)- ha continuato - Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo". Bella Thorne ha quindi spiegato perché il Lago di Como è significativo per la loro storia d'amore: "Ben mi ha portato lì quando abbiamo iniziato a uscire insieme e mi ha detto: "Sai, se mai ci sposassimo, ci sposeremo qui'".