Fedez, ecco la nuova canzone dedicata a Chiara Ferragni

Con una diretta sui social, Fedez ha spiegato la sua nuova canzone: "L'ho scritta circa un anno fa e ha subito varie modifiche nel tempo. L'ho cantata per la prima volta il giorno dell'anniversario per una sorpresa a mia moglie". "Meglio del cinema" è una ballad romantica dedicata proprio a Chiara Ferragni, che ha assistito a una performance unica a bordo di una piattaforma galleggiante nei pressi del lago di Como in occasione dei festeggiamenti del terzo anno di matrimonio. Fedez torna a cantare da solista dopo due grandi successi: "Chiamami per nome" con Francesca Michielin, certificato doppio disco di platino, e la hit "Mille" tra le più amate dell'estate. La collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti ha ottenuto il quadruplo disco di platino.