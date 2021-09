Maneskin: il video del concerto in Francia è virale

I Maneskin sono stati protagonisti del del Global Citizen Live, il grande evento globale per la sostenibilità ambientale e contro le diseguaglianze sociali. Un appuntamento che ha interessato fino a poche ore fa città di tutti il mondo come Lagos, Rio de Janeiro, New York, Londra, Seul, Los Angeles e Sidney. La band di Damiano David e Victoria De Angelis ha salutato la folla radunatasi davanti al Parc du Champ-de-Mars, a Parigi, ed è stata protagonista di un set esplosivo. Per buona parte del set, da “For Your Love” in poi, la bassista Victoria De Angelis è rimasta in topless sul palco, come, tra l'altro, già successo al festival di Ronquieres, in Belgio, lo scorso agosto.