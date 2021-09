Demi Lovato: "Gli extraterrestri esistono e mi proteggono"

Demi Lovato crede nell'esistenza degli alieni e pensa che la loro presenza abbia effetti positivi sulla sia vita. "Sento che siamo noi i principali nemici di noi stessi, o almeno questo vale per me. Ho potuto vedere che c'è qualcosa lassù che veglia su di me. Cercano di proteggermi", ha raccontato in un'intervista. La passione per gli incontri del terzo tipo non è nuova. Lo scorso anno, per la serie tv "Unidentified With Demi Lovato", Demi, la sorella Dallas e il migliore amico Matthew Montgomery erano infatti andati a caccia di Ufo nel nel parco nazionale Joshua Tree, in California. Qui un video che ricorda la serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)