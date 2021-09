David Bowie: l'album "perduto" del 2001 uscirà

Era pronto per essere spedito nei negozi: poi una disputa tra David Bowie e i suoi discografici dell'epoca, quelli della Virgin, spinse entrambe le parti a congelare il progetto, rimettendo il disco in un cassetto. Ora l'album "perduto" del fu Duca Bianco del 2001, "Toy", arriva finalmente nei negozi. Ad annunciarlo sono gli eredi di Bowie, a cinque anni e mezzo dalla scomparsa dell'artista. "Toy", pensato come l'ideale successore di "Hours" del 1999, includeva versioni riarrangiate e reincise di alcune delle primissime canzoni di Bowie. Tra queste anche "You've got a habit of leaving", che la voce di "Space Oddity" pubblicò originariamente nel 1965, quando cantava con i Lower Third e si faceva chiamare ancora con il suo vero nome, David Jones.

Depending where you are on the planet, if it’s 29th September you might be streaming the radio edit of You've Got A Habit Of Leaving from the forthcoming Toy album, via your favourite streaming service. More details regarding that and the rest of the Era Five box, later today. pic.twitter.com/0eD2Q0GaUo