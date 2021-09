Beba ha annunciato l'uscita del suo primo album

Beba annuncia il suo album d’esordio “Crisalide” in uscita il 22 ottobre, anticipato dai singoli “Narciso” e “Meno Male” feat. Willie Peyote. L’artista torinese, apripista per il genere femminile nella scena rap italiana, ha evoluto il suo stile dimostrando una grande versatilità e una capacità di scrittura sempre più matura. “Crisalide” è il frutto di una rinascita, afferma: "Questo disco è nato in un periodo difficile che ci ha costretto a fermarci ma che mi ha anche dato l’opportunità di riflettere. Per me è stato un momento catartico, un momento importante in cui ho deciso di immergermi totalmente, e che ha scandito un periodo di metamorfosi personale e artistica. Crisalide per me rappresenta un nuovo inizio, la fase di trasformazione in cui ho trovato le mie ali: in questo senso sento di essere riuscita a svelare una nuova dimensione artistica e a raccontarmi come mai fatto prima.”