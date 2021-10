Eminem ha aperto "Mom’s Spaghetti", il suo ristorante a Detroit

Era il 2002 e nel testo di uno dei suoi grandi successi, "Lose Your Self", Eminem cantava “Mom’s spaghetti". Ed è proprio così si chiama il suo nuovo ristorante. Non è la prima volta che una star della musica si lancia nel mondo della ristorazione. Questa volta è il turno del rapper di Detroit, che, dopo aver scalato le classifiche mondiali con le sue rime, ora spera nel successo degli "spaghetti di sua mamma". Lo annuncia lui stesso sui social con un video. La nuova attività ha sede a Detroit, appunto, e il menu prevede spaghetti, polpette classiche e vegane, e sandwich di spaghetti. Davvero divertente l'idea di servire i clienti personalmente per il lancio del format.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marshall Mathers (@eminem)