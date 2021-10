A Barcellona un'opera di street art in omaggio a Franco Battiato

Dopo il murale a Barcellona in omaggio a Raffaella Carrà, realizzato da Tvboy dopo la morte della showgirl avvenuta lo scorso 5 luglio, Salvatore Benintende - questo il nome all’anagrafe dello street artist, classe 1980 - ha presentato, sempre presso la capitale della regione della Catalogna, un nuovo lavoro dedicato a un altro artista italiano scomparso nei mesi scorsi.

Come documentato dalle foto e video condivisi su Instagram dallo stesso Tvboy, il nuovo murale affisso per le strade di Barcellona dall’artista palermitano è dedicato a Franco Battiato, spentosi lo scorso 18 maggio. La nuova opera svelata nei giorni scorsi da Salvatore Benintende presenta un ritratto del Maestro catanese ispirato alla fotografia della copertina del suo album “Patriots” del 1980, realizzato nello stile tipico di Tvboy. “Quattro anni fa incontrai Battiato in occasione di un suo concerto in Spagna. Di lui mi colpì subito la sua grande curiosità”, si legge nella didascalia del post riportato di seguito. E ancora: “Le note e le parole delle sue canzoni aprono la mente e sono sempre attuali. Questo il mio piccolo omaggio a questo grande artista e conterraneo che con la sua musica ci ha insegnato a sognare”.