Billie Eilish headliner al Glastonbury Festival

Attraverso un post condiviso sui social dagli organizzatori del Glastonbury Festival, è stata confermata la partecipazione di Billie Eilish in qualità di headliner alla prossima edizione della nota manifestazione britannica. Nel messaggio condiviso sulle pagine ufficiali del Glastonbury si legge: "Non potremmo essere più felici di confermare che Billie Eilish sarà headliner del Pyramid Stage il venerdì sera a Glastonbury 2022. Sarà così la più giovane headliner solista del festival e questa sarà la sua prima performance in questa veste in un festival del Regno Unito”. La notizia è stata confermata anche dall’organizzatrice Emily Eavis, figlia del fondatore del festival Michael Eavis, che in un tweet ha scritto: “Sembra il modo perfetto per ricominciare e non vedo l’ora”. L'artista diventa così la più giovane headliner della storia dell'evento.