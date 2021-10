Britney Spears ringrazia il movimento #FreeBritney

Un tributo necessario a chi non l'ha mai abbandonata. Dopo la sospensione del padre Jamie dalla conservatorship stabilita da un giudice una settimana fa, Britney Spears ha ringraziato i membri del movimento #FreeBritney per il loro supporto durante la sua battaglia. L’ha fatto con un post su Twitter. "Movimento #FreeBritney… non ho parole… grazie a voi e alla vostra resilienza nel liberarmi dalla tutela… la mia vita ora va in quella direzione!», ha scritto, pubblicando anche un video con "Fade" di Kanye West come colonna sonora. E ancora: "Ieri notte ho pianto per due ore perché i miei fan sono i migliori del mondo".

#FreeBritney movement … I have no words … because of you guys and your constant resilience in freeing me from my conservatorship … my life is now in that direction !!!!! I cried last night for two hours cause my fans are the best and I know it … pic.twitter.com/7OpsOKoHNc