I Maneskin nudi su Instagram tutti insieme

Ormai c'hanno preso gusto a mostrarsi senza veli. Ma questa volta ecco una nuova vista: la band tutta nuda. Con Victoria in posa coperta da un braccio nelle parti basse e tre stelline. Dopo essersi spogliati a turno (l'ultimo era stato Damiano David sempre su Instagram, dopo Victoria De Angelis durante un concerto in cui si è presentata in topless), ecco che i Maneskin hanno trovato un modo di alzare l'asticella: uno scatto senza veli ma collettivo, in cui si chiedono "perché siamo così hot?". La band ha un nuovo singolo in uscita venerdì.

View this post on Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)