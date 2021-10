Adele ha annunciato il nuovo singolo

Il ritorno di Adele non è più una una speranza, ma una certezza: la cantante ha annunciato l'uscita del primo singolo di "30", il nuovo progetto discografico, per il 15 ottobre: si intitola "Easy on me", e se ne può ascoltare una brevissima anticipazione. Poco più che un giro di piano, in questo video, che fa seguito alla grande campagna teaser comparsa in diverse città del mondo, comprese Milano e Roma. La scritta "30" era comparsa, senza collegamenti diretti alla cantante, sugli schermi pubblicitari di alcune grandi stazioni ferroviarie, e su Billboard in diverse parti del mondo. È apparso subito chiaro che il numero si riferisse al prossimo album della cantante, il quarto della discografia della 33enne.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021