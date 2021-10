Harry Styles e quella dolce dedica ad Halsey

Il Love On Tour di Harry Styles ha fatto tappa al Madison Square Garden di New York. Tra il pubblico c'era una fan speciale: Halsey. Per omaggiare l'amica e collega, l'artista ha cambiato parte del testo di "Kiwi", una delle canzoni sempre presenti nella scaletta dei concerti. La strofa originale "I’m having your baby" e stata cambiata in "You just had a baby" in onore di Halsey, diventata mamma questa estate. Halsey ha dato alla luce il suo primogenito Ender Ridley il 14 luglio di quest'anno, piccolo avuto dal fidanzato Alev Aydin, produttore e sceneggiatore 37enne. La dedica di Harry Styles ha commosso i presenti.

YOU JUST HAD A BABY pic.twitter.com/rQ90zILDMc — han (@hrrymyfriend) October 5, 2021