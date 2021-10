Eurovision, sarà Torino a ospitare l'edizione del 2022

Sarà Torino ad ospitare l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. Sembrano ormai non esserci più dubbi sulla scelta del capoluogo piemontese. La candidatura presentata in estate dal sindaco Chiara Appendino è stata preferita a quelle di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Arriva dunque sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai Maneskin, con centinaia di milioni di spettatori pronti a guardarlo. Nel presentare la candidatura della città nei mesi scorsi, la sindaca Appendino aveva ricordato che Torino è dotata di "spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili", con una "offerta ricettiva in grado di accogliere le migliaia di persone che l'evento saprà attrarre". Altro punto a favore del capoluogo piemontese è che si tratta di "un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali", tra cui le Atp Finals in programma a novembre per la prima di cinque edizioni. Eventi grazie ai quali Torino "è diventata di recente hub Ryanair - aveva concluso Appendino - garantendo ancora più collegamenti aerei con il resto del mondo".