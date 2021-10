Bruno Mars e Anderson .Paak: ecco la data di uscita del loro disco

A distanza di oltre 7 mesi da quando Bruno Mars e Anderson .Paak hanno fatto sapere di aver inciso un disco insieme durante il lockdown e aver pubblicato il singolo "Leave the door open”, i due artisti hanno annunciato la data di uscita del loro album collaborativo firmato a nome Silk Sonic. Il disco, intitolato “An evening with Silk Sonic”, arriverà sui mercati il prossimo 12 novembre e includerà i singoli finora rilasciati dal nuovo gruppo formato dalla star di “The lazy song” e il 35enne artista statunitense, tra cui “Silk Sonic intro”, “Skate” e il brano “Leave the door open”.