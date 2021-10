Kylie Minogue e Years & Years: fuori una canzone insieme

Kylie Minogue e Years & Years hanno pubblicato il nuovo singolo "A Second to Midnight", accompagnato da un video ufficiale girato dalla regista e collaboratrice di lunga data Sophie Muller nella storica Collins’ Music Hall di Londra. "A Second to Midnight" è il primo singolo estratto da "Disco: Guest List Edition", la riedizione del precedente progetto i Kylie "Disco", in uscita venerdì 12 novembre. L'album sarà un doppio cd che conterrà anche i featuring inediti con Gloria Gaynor in "Can’t Stop Writing Songs About You", con Jessie Ware in "Kiss of Life" e la collaborazione dello scorso anno insieme a Dua Lipa sulle note di "Real Groove (Studio 2054 Remix)".