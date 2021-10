Tyga è stato arrestato per violenza domestica

Il rapper Tyga, il cui vero nome è Michael Ray Stevenson ieri è stato arrestato per violenza domestica dopo essersi consegnato volontariamente al dipartimento di polizia di Los Angeles a Hollywood. Secondo TMZ, sito molto informato sulle vicende riguardanti lo spettacolo che accadono a Los Angeles, il 31enne Tyga è stato arrestato dopo avere avuto, nella notte di lunedì, un movimentato alterco con la sua ex fidanzata Camaryn Swanson. La sua cauzione per il rilascio è stata fissata in 50.000 dollari.

Secondo quanto è stato riportato dalla testata giornalistica, l'incidente è avvenuto verso le tre del mattino quando la Swanson si è presentata a casa di Tyga e hanno litigato. La Swanson afferma che Tyga l'ha colpita e ha pubblicato su Instagram le prove della violenza subita mostrando dei lividi sul viso accompagnate dalla didascalia: "Sono molto umiliata e mi vergogno per essere arrivata a questo, ma devo difendermi da sola". Aggiungendo poi: "Non mi sono presentata urlando o senza essere invitata. Quando ho cercato di andarmene, lui mi ha aggredito fisicamente e si è rifiutato di lasciarmi andare per ore".