Ultimo: "Ho scritto il nuovo album per far sentire meno sole le persone"

A pochi giorni dall'uscita del nuovo disco prevista per il 22 ottobre, Ultimo ha rivelato nuovi dettagli su "Solo". Su Twitter ha scritto: "Tra 10 giorni esce l’album. Aspetto questo momento da troppo. L'ho chiamato 'Solo', e seppur può sembrare un paradosso, l’ho scritto per far sentire meno solo chi vive questa condizione." Le parole di Ultimo ci fanno capire ancora di più quale sarà il tema del progetto, che si preannuncia molto introspettivo, con al centro l'essere umano e nel quale il cantante si è messo a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico. Sempre via Twitter, Ultimo ha condiviso questo particolare: "C'è anche una canzone che sarebbe dovuta essere in 'Pianeti'", ovvero il suo primo album pubblicato nel 2017. Scopriremo presto quale sarà.

Tra 10 giorni esce l’album. Aspetto questo momento da troppo. L’ho chiamato ‘Solo’, e seppur può sembrare un paradosso, l’ho scritto per far sentire meno solo chi vive questa condizione. — Ultimo (@IlVeroUltimo) October 12, 2021