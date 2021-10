Adele svela la data di uscita del nuovo album

Dopo aver annunciato il nuovo singolo “Easy On Me” atteso per il 15 ottobre, Adele ha deciso di fare un altro regalo a tutti i fan: il 19 novembre 2021 arriverà il nuovo album “30”, il quarto in studio dopo lo straordinario successo di “19”, “21” e “25”. Lo ha svelato sui social. Adele negli scorsi giorni si è raccontata a "Vogue Uk" che le dedica la cover in cui campeggia la sua immagine, sexy e austera. La cantante ha raccontato di essersi lasciata alle spalle il fallimento del matrimonio e dopo l'annuncio del singolo "Easy on me" è pronta a tornare con un nuovo album.

Ha raccontato: "Questo album è tante cose insieme: un’autodistruzione, un'auto-riflessione e una sorta di auto-redenzione. Ma sono pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta. Mio figlio aveva moltissime domande. Domande molto buone, domande davvero innocenti, a cui non avevo risposte. Come 'perché non potete più vivere insieme?’. Volevo spiegargli, attraverso quest’album, chi sono e perché ho scelto volontariamente di smantellare tutta la sua vita alla ricerca della mia stessa felicità. Ed è una vera ferita per me e non so se riuscirò mai a guarire".