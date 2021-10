Stromae è tornato: ecco il nuovo singolo

Torna a sorpresa dopo oltre cinque anni di silenzio, quando affermò di volersi ritagliare un lungo periodo di lavoro “nell’ombra” lontano dai riflettori, il cantautore belga Stromae, che ha pubblicato il nuovo singolo “Santé”: “un tributo alla working class, un brindisi a tutte quelle persone che non vengono mai festeggiate”, ha spiegato l’artista. Registrato a Bruxelles e prodotto da Mosaert (l’etichetta creativa dietro al progetto Stromae), “Santé” ha un ritmo ispirato ai suoni popolari colombiani (la Cumbia) con influenze electro.

Stromae non era del tutto scomparso: nel novembre 2019, per esempio, aveva cantato il brano “Arabesque" con Chris Martin nel concerto dal vivo su YouTube per il lancio dell'album dei Coldplay “Everyday Life”, oltre ad aver lavorato su alcuni video e su alcune canzoni. Ma le informazioni che trapelavano sul suo conto erano pochissime e un singolo ufficiale, preludio di un nuovo album, sembrava un miraggio. Stromae è tra gli artisti internazionali più interessanti degli ultimi dieci anni: belga di origini ruandesi ha ricevuto il plauso di pubblico e critica per la sua produzione, caratterizzata dall’innovativo mix di chanson française, musica elettronica, hip-hop, percussioni africane e melodie più romantiche