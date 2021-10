Vasco Rossi: nel video "Siamo qui" c'è Alice Pagani

Il titolo del nuovo album firmato Vasco Rossi, in uscita il 12 novembre, sarebbe dovuto essere "Siamo qui, pieni di guai", i guai "dell’essere gettati in questo mondo", come ha spiegato lo stesso rocker alla conferenza stampa di Milano. Si intitola invece solo "Siamo qui", così come il singolo manifesto omonimo che si può ascoltare da oggi. I guai però restano e l'artista confessa di sentirsi "deluso": "Doveva andare in un altro modo, secondo me" e aggiunge: "Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma è il mondo che c'è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non aver paura di sbagliare". La protagonista del nuovo video è Alice Pagani.

Pagani è un nuovo talento della recitazione italiana e ha già importanti esperienza all'attivo: dopo essere apparsa a soli 20 anni nel film “Loro” del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino tre anni fa, ha raggiunto la fama e il grande pubblico soprattutto con il personaggio di Ludovica nella celebre serie Netflix “Baby”, insieme ad altre star come Benedetta Porcaroli. “È stato un magico viaggio durato due giorni. Grazie Vasco” ha commentato Alice dopo le riprese.