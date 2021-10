Gué Pequeno sta per diventare padre

Guè Pequeno diventa papà. La novità è stata svelata grazie ad alcune foto postate sulla pagina Instagram della società di eventi che ha organizzato il baby shower (tradizionale festa prenatale con la quale, negli Stati Uniti, si accoglie la futura nascita di un bambino) per il rapper e la sua fidanzata Yusmary per annunciare che c'è una bimba in arrivo. Al momento non si sa quando sia previsto il parto, ma a giudicare dal pancione della futura mamma non dovrebbe mancare molto. Cosimo Fini (vero nome del rapper) e Yusmary Ruano hanno posato in un contesto tutto addobbato in rosa a tema Hello Kitty per festeggiare il lieto evento in arrivo. Yusmary è una modella cubana e fa coppia con Gué da un paio di anni, anche se la coppia ha mantenuto una certa riservatezza sul loro rapporto. Ha partecipato come vocalist anche al singolo "Santeria", realizzato da Gué insieme a Marracash nel 2016. L'inarrestabile figura da playboy di Gué, protagonista delle sue canzoni, lascia il passo alla paternità e alla famiglia.

