Eurovision 2022, la sigla ironica degli Eugenio in via di Gioia

Di certo non sarà l’inno ufficiale dell’Eurovision, ma "Eurovision a Turin" degli Eugenio in Via di Gioia, diventata virale sul web, è molto divertente. La personale sigla della band per Eurovision 2022, già dal primo ascolto, non esce più dalla testa creando un'atmosfera surreale e giocosa, nel pieno stile del gruppo. “Ecco coma l’è andaita”, dicono gli Eugenio in Via di Gioia prima di ringraziare i fautori di questa impresa, i Maneskin, che vincendo il Festival di Sanremo 2021 e conquistando la vittoria all’Eurovision ci hanno fatto diventare il Paese ospitante. Il loro inno-parodia inizia con la presentazione stereotipata dell’Italia e di Torino: “One Maneskin Eurovision Italy, Everybody want to see Mafia pizza e mandolì, One Maneskin Eurovision Italy everybody want to see how is beautiful Turin".

Si parte poi con l'elenco dei vanti cittadini culinari: "Here is the mole, here was the King, pannacotta with grissini, agnolotti del plin". Si prosegue con la Bagna Cauda e il bicerin per poi passare alla Juventus, al Torino, la Sindone, lo smog, il Parco del Valentino. Gli Eugenio in Via di Gioia giocano sulle consapevolezze di ogni abitante del capoluogo piemontese: “I know that Rome is bigger, there is water in Venice, Milano is richer and Torino is crazy”. Tradotto: “Lo so che Roma è più grande e che c’è l’acqua a Venezia, Milano è più ricca, Torino è più folle”. Poi un appello: "Ferragni come to visit Musei Egizi cause we want be famous like Uffizi".

Nell’inno-parodia si sottolinea come “Tutti vogliono vedere le macchine Fiat, i tram, i turet, il Po, i gianduiotti, i tomini". Si scherza ancora sul finale: “Do you want some savoiardi”, Miraflowers A**O Guaddi?, per concludere con alcuni dei più noti personaggi torinesi nel mondo. Dal primo gabinetto di Stato con Cavour e Garibaldi, si passa a Umberto Tozzi, Farinetti, Lapo Elkann, Gabry Ponte e Carla Bruni, Enrico Barbero, Buscaglione, Rita Montalcini e Rita Pavone.